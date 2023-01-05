Повестки вместо счетов: как в россии решили использовать должников по кредитам

Вновь начавшаяся в россии* волна мобилизация затрагивает все новые и новые слои населения. Теперь участь отправки на войну в Украину ожидает тех, кто имеет задолженность по кредитам.

Об этом сообщили глава центробанка рф набиуллина.

Глава центробанка разослала финансовым учреждениям письмо с требованием вручать повестки клиентам, не оплачивающим счета.

Ранее сообщалось, что кроме военнообязанных повестки получали студенты и пенсионеры. Также одна из самых массовых групп мобилизованных — это заключенные всех российских тюрем.

Ранее Курсор писал, что раненый в Украине израильтянин эвакуирован из Харькова в Киев. Гражданина Израиля с тяжелыми ранениями после российского обстрела на востоке Украины доставили в Киев.

Также мы информировали, что Эрдоган позвонил путину: стали известны подробности разговора. Турецкий президент заявил, что переговоры с путиным о прекращении огня «в одностороннем порядке» принесли положительные результаты.

Напомним, путин рассказал, при каком условии готов к переговорам по войне в Украине. Глава рф путин сказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что он открыт для диалога с Украиной, если Киев признает территории, оккупированные москвой, российскими.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!