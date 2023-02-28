Появилось видео, где российские военные уничтожают друг друга

В сети опубликовали видео, на котором российские военные уничтожили личный состав и технику 155 ОБрМП, в/ч 30926, состоящий из мобилизованных.

В одну БМП (боевая машина пехоты), которая попыталась на полном ходу проскочить сектор обстрела, сперва прилетел артснаряд, после чего она ловит в борт выстрел из РПГ или ПТРК (виден полет на 12-14 секунде), а дальше ее добивают еще одним попаданием в башню.

Ранее директор ЦРУ сказал, что путин ощутит последствия, когда гробы пойдут в беднейшие регионы рф.

Также «Курсор» сообщал, что журналисты впервые показали резиденцию путина, возле которой построен терем для любовницы и детей диктатора.

Помимо этого недавно в москве учитель избил школьника из-за прически.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!