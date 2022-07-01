Ракетный удар по Одесской области: попадание в многоэтажку, есть жертвы

Россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области: пострадала многоэтажка и база отдыха.

В ГСЧС сообщают, что в результате ракетного удара число погибших увеличилось уже до 14 человек, еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

«1 июля около 01:00 в пгт. в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 кв. По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек, из них 3 ребенка. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка)», — говорится в заявлении ведомства.

«Одесская область. В результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку, по состоянию на 06:00 утра, погибших — 14 человек, травмированы — 30, из них три ребенка. Продолжаются спасательные работы», — также говорится в сообщении спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Сообщается, что поисково-спасательные работы на местах двух обстрелов продолжаются. Жертв и пострадавших может быть больше.

Курсор писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Наша редакция сообщала, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!