Генсек ООН потребовал от Израиля прекратить «провокации» и всю поселенческую деятельность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал от Израиля прекратить всю поселенческую деятельность, то есть все строительство для еврейских жителей Иудеи и Самарии и большей части Иерусалима, а также избегать любых «провокаций» в Иерусалиме.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Он выступил на очередном заседании Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа и сказал, что «ситуация на оккупированной палестинской территории является самой взрывоопасной за последние годы» после недавних террористических атак в Иерусалиме и перестрелок в Иудее и Самария, в которой были убиты десятки террористов.
«Ситуация в Иерусалиме становится все более нестабильной на фоне провокаций и актов насилия в святых местах и вокруг них. Он излучает нестабильность по всему региону и за его пределами», – заявил он.
По словам генсека ООН, «каждое новое поселение — это очередной блокпост на пути к миру». Он считает, что вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом, а потому ее следует прекратить.
Отметим, что Гутерриш не посвятил свое выступление исключительно критике и обвинению Государства Израиль. Он также уделил некоторое внимание тому, чтобы осудить подстрекательство, приведшее к недавней волне террористических атак в Иерусалиме, в результате которых за последний месяц было убито 11 израильтян.
«Подстрекательство к насилию — это тупик. Ничто не оправдывает терроризм», — заявил он.
Ранее Коэн дал ответ комиссару ООН по правам человека касаемо судебной реформы.
«Курсор» сообщал, что посол Израиля в ООН раскритиковал New York Times, а также жестко отреагировал на заявление ООН о судебной реформе.