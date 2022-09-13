Президент Азербайджана — об эскалации на границе с Арменией: все поставленные задачи выполнены

По словам Ильхама Алиева, провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, были пресечены, а ответственность за возникшую напряженность лежит на политическом руководстве Армении.

Военные Азербайджана достигли всех имеющихся целей во время вооруженного конфликта на границе с Арменией.

Об этом во время оперативного совещания с руководством вооруженных сил страны заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

Согласно сообщению, на совещании было отмечено, что «провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, пресечены, все надлежащие задачи и поручения выполнены».

«Ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении. Вооруженные силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы», — говорится в сообщении.

Как известно, во вторник утром между воинскими частями двух стран на азербайджано-армянской границе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. Армения заявила, что несколько городов у границы с Азербайджаном подверглись артиллерийскому обстрелу и что она ответила на то, что она назвала «крупномасштабной провокацией» со стороны Азербайджана.

Столкновения вспыхнули на фоне возобновления продолжающихся десятилетиями военных действий, связанных со спорной территорией Нагорного Карабаха. Каждая из сторон традиционно обвинила другую в эскалации.

Ранее Курсор писал о том, что в Евросоюзе сделали заявления относительно конфликта Азербайджана и Армении.

Как сообщал Курсор, Иран отреагировал на военные столкновения между соседями Арменией и Азербайджаном, вновь заявив, что не приемлет никаких изменений границ между двумя странами. Так, представитель министерства иностранных дел Насер ​​Канаани заявил, что Тегеран «внимательно следит за этим вопросом» и предложил свою помощь в урегулировании разногласий.