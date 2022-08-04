«Проклятый месяц для россии»: почему в кремле панически боятся августа

«Черный август» — такое название появилось в российских средствах массовой информации из-за происходящих терактов, чрезвычайных происшествий и катастроф в августе месяце на протяжении многих лет.

На протяжении многих лет этот месяц является знаковым для россии* с точки зрения трагедий и катастроф.

Как сообщают СМИ, об «августовском проклятии» впервые заговорили после государственного переворота 1991 года. Трехдневный переворот, унесший десять жизней, стал отправной точкой для истории катастроф в россии.

Историк Никита Петров напомнил, что в 1991 году Советский Союз столкнулся с огромными трудностями, включая экономические и продовольственные дефициты.

Еще большие трудности ожидали рф в 1998 году. «Черный август» ознаменовался обвалом рубля: в одночасье многие россияне потеряли все. Технический дефолт означал, что у государства больше нет денег для погашения заграничных кредитов, выплат пенсий и зарплат своим гражданам. В одно мгновение цены взлетели до небес, начался дефицит и нехватка продовольствия. Инфляция выросла в три раза, а стоимость доллара увеличилась в четыре раза.

После дефолта и путча в конце 1990-х годов россия пострадала от серии террористических атак. 31 августа 1999 года на Манежной площади прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек и четыре десятка москвичей получили ранения.

За этим последовал августовский теракт в подземном переходе у метро «Пушкинская» в москве и взрывы в жилых домах на Каширском шоссе, унесшие жизни 230 человек. Женщины-смертницы, взорвавшие два самолета со 132 пассажирами на борту 24 августа 2004 года. И серия атак на станции метро.

«В последний месяц лета произошла одна из самых загадочных и таинственных катастроф в современной россии — затопление подводной лодки «Курск», — пишут журналисты. Августовская трагедия стала крупнейшей по числу жертв в послевоенной истории советского и российского подводных флотов.

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