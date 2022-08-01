Телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к израильтянам. На английском языке она рассказала о том, как россия похитила уже 250 тысяч детей. Их разлучили с родителями и вывезли из Украины.
Видео появилось на странице посольства Украины в Израиле в социально сети Facebook.
«С начала войны россия* похитила четверть миллиона украинских детей. Звучит ужасно, правда? Потому что это так. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить эту ужасную войну», — написали в описании к ролику.
Посмотреть трогательное обращение можно ниже (есть субтитры на иврите):
Ранее наш сайт сообщал, что у Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане.
Еще напомним, что россияне принудительно депортировали 5,7 тысячи украинских детей.
Также редакция Курсора писала, что стало известно, куда отправится путин, когда проиграет войну.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!