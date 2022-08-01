Телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях

Телеведущая рассказала о большом количестве военных преступлений, которые совершают российские солдаты в Украине.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к израильтянам. На английском языке она рассказала о том, как россия похитила уже 250 тысяч детей. Их разлучили с родителями и вывезли из Украины.

Видео появилось на странице посольства Украины в Израиле в социально сети Facebook.

«С начала войны россия* похитила четверть миллиона украинских детей. Звучит ужасно, правда? Потому что это так. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить эту ужасную войну», — написали в описании к ролику.

Посмотреть трогательное обращение можно ниже (есть субтитры на иврите):

Ранее наш сайт сообщал, что у Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане.

Еще напомним, что россияне принудительно депортировали 5,7 тысячи украинских детей.

Также редакция Курсора писала, что стало известно, куда отправится путин, когда проиграет войну.