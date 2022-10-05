Мобилизированные россияне начали сдаваться в плен в Украине

В Главном управлении разведки Минобороны сообщают, что российские солдаты начали массово сдаваться в плен.

На фронте в Украине уже фиксируют тех россиян, которые получили повестки в рамках объявленной в рф* частичной мобилизации.

Среди них есть те, кто добровольно сдается в плен.

Об одном из россиян, который заранее позаботился о том, чтобы оказаться в руках украинской власти, рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Еще на территории россии мужчина раньше времени нашел контакты инициативы «Хочу жить».

Он связался с украинским координационным штабом и получил инструкции о том, где и как сможет сдаться в плен.

Пленник – это 26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска.

Российские журналисты подтвердили личность мужчины и связались с его коллегой. Он также подтвердил слова пленника, он действительно получил повестку 21 сентября.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщают, что российские солдаты начали массово сдаваться в плен.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он отметил, что за последние недели на «горячую линию» проекта «Хочу жить» поступило более 2 тысяч обращений.

Найти инициативу можно в Telegram и оставить заявку с помощью чат-бота. Также нужную информацию можно получить по телефонам +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!