Ситуация в Нагорном Карабахе – что известно на данный момент

Уже есть первые погибшие.

Сегодня, 19 сентября, Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции в Нагорном Карабахе и начал атаковать ВС Армении.

В полдень вторника министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в том, что она систематически обстреливает их позиции, минирует территории, приводит части в высокий уровень боевой готовности и нарушает Трехсторонние заявления о прекращении огня.

Целями мероприятия стали "восстановление конституционного строя", "прекращение широкомасштабных провокаций", "разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с наших территорий", "нейтрализация" военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных азербайджанских граждан.

В ответ Армения обвинила Азербайджан в развязывании широкомасштабной агрессии против Нагорного Карабаха. В МИДе страны назвали обвинения Азербайджана ложью и добавили, что Азербайджан намерен подвергнуть местное население этническим чисткам и под предлогом уничтожения военных объектов совершает обстрелы мирных населенных пунктов. Никол Пашинян призвал российских миротворцев и Совбез ООН «принять меры», а также ответил, начнет ли его страна военные действия против Азербайджана.

Есть информация, что два мирных жителя погибли, в том числе один ребенок, еще 23 получили ранения при обстрелах. В Азербайджане заявили, что в ходе эскалации от осколочных ранений погиб 56-летний мужчина из города Шуша.

На фоне этого в Ереване собрались митингующие, требующие защитить армян в Нагорном Карабахе. Протестующие собрались на акцию возле здания правительства и решили перекрыть центральную площадь. Также демонстранты собрались возле российского посольства и перекрыли выход из него флагом Нагорного Карабаха.

На фоне этих событий Иран привел в боевую готовность войска в провинции Восточный Азербайджан, а также у путина прокомментировали обострение в Нагорном Карабахе.

Также "Курсор" сообщал, что в правительстве россии намекнули на незавидную судьбу Армении.

Помимо этого в Азербайджане показали кадры уничтожения огневых точек Армении.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!