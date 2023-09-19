В правительстве россии намекнули на незавидную судьбу Армении

Высокопоставленный чиновник упомянул о проигрыше в войне и заигрывании с НАТО.

Экс-президент *РФ дмитрий медведев спрогнозировал незавидную судьбу премьер-министру Николу Пашиняну, не называя его имени.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам». Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет…", – написал он.

Ранее Пашинян рассказал, начнет ли его страна военные действия против Азербайджана.

Также мы писали, что в Азербайджане показали кадры уничтожения огневых точек Армении.

"Курсор" сообщал, что опубликованы видео последствия ракетных ударов Азербайджана по ВС Армении.

Помимо этого иранские СМИ сообщили, что министр обороны рф шойгу летит в Тегеран.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!