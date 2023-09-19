В Армении протестующие штурмуют здание правительства

Полиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты.

Протестующие в столице Армении Ереване начали штурмовать здание правительства.

Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что также демонстранты заблокировали посольство российской федерации* в Армении.

Полиция использовала против протестующих светошумовые гранаты. Сообщается о трех взрывах, в результате которых один человек потерял сознание.

Как сообщал Курсор, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Журналисты из Азербайджана распространили кадры уничтожения огневых точек, принадлежащих ВС Армении.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что министр обороны российской федерации сергей шойгу во вторник, 19 сентября, посетит с визитом столицу Ирана Тегеран. По данным СМИ, глава минобороны рф встретится с представителями командования Вооруженных сил исламской республики - в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.