Прямиком в каменный век: крупнейший производитель лифтов покинет россию

Компания Otis продаст 100 процентов своего бизнеса в российской федерации. Представители компании заявили, что Otis продолжить оказывать помощь Украине.

Американская компания по производству подъемного оборудования Otis, которая является крупнейшей в мире, решила продать бизнес, который она имеет в российской федерации*. Об этом говорится в заявлении. Как сообщается, Otis продаст 100% своих активов в стране местной компании Ice Development.

«После тщательного изучения глобального воздействия и последствий кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, принимая во внимание нарушения цепочки поставок и новые, более жесткие правила, мы пришли к выводу, что владение ОТИС нашим бизнесом в россии больше не является устойчивым», — говорится в сообщении.

Сделка будет закрыта в ближайшее время. Компания подчеркнула, что продолжит вносить свой вклад в оказание помощи Украине.

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