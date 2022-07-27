Прямиком в каменный век: крупнейший производитель лифтов покинет россию

Американская компания по производству подъемного оборудования Otis, которая является крупнейшей в мире, решила продать бизнес, который она имеет в российской федерации*. Об этом говорится в заявлении. Как сообщается, Otis продаст 100% своих активов в стране местной компании Ice Development.
«После тщательного изучения глобального воздействия и последствий кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, принимая во внимание нарушения цепочки поставок и новые, более жесткие правила, мы пришли к выводу, что владение ОТИС нашим бизнесом в россии больше не является устойчивым», — говорится в сообщении.
Сделка будет закрыта в ближайшее время. Компания подчеркнула, что продолжит вносить свой вклад в оказание помощи Украине.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!