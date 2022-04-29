Психолог рассказала, чего на самом деле боится путин

О страхе за жизнь свидетельствует осмеянный всем миром длинный стол для встреч. Это значит, что боится путин не только президентов других стран, но и свое окружение.

Судя по действиям президента россии владимира путина*, он очень сильно опасается за свою жизнь.

Об этом рассказала кандидат психологических наук Светлана Арефния в комментарии украинскому изданию «Факты».

По словам специалиста, в первую очередь нужно обратить внимание на длинный стол, который был высмеян чуть ли не всем миром. Отметим, что за длинными столами путин встречается практически со всеми как российскими, так и зарубежными чиновниками. Лишь недавно он встретился с министром обороны рф сергеем шойгу. Однако даже об этой встрече ходят неоднозначные слухи (якобы путина добавили на монтаже).

По словам психолога, сейчас у путина происходит внутренний конфликт. Дело в том, что он очень хочет сохранить свою жизнь, но не может остановиться. Так, путин будет продолжать войну.

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