Президент *россии владимир путин поручил продумать возможность предоставления льготной ипотеки гражданам при переселении из зон чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт кремля.
«Дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) гражданам при переселении из зон затопления и подтопления», — сказано в опубликованном перечне поручений по итогам совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.
Ранее бывший глава Генштаба Британии и генерал Ричард Даннатт заявил, что при успешном контрнаступление ВСУ и и полном провале наступательных действий войск рф на Донбассе диктатора владимира путина могут изгнать из кремля.
Также «Курсор» сообщал, что в годовщину смерти Сталина в Киеве сравнили путина с советским диктатором.
Помимо этого жены российских мобилизованных из Иркутска записали очередное обращение к путину. Женщины, супругов которых неподготовленными отправили на штурм Авдеевского укрепрайона, просят российского диктатора спасти «тех, кого еще можно спасти».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!