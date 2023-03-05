Путин дал правительству новое поручение: подробности

Президент *россии владимир путин поручил продумать возможность предоставления льготной ипотеки гражданам при переселении из зон чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт кремля.

«Дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) гражданам при переселении из зон затопления и подтопления», — сказано в опубликованном перечне поручений по итогам совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

Ранее бывший глава Генштаба Британии и генерал Ричард Даннатт заявил, что при успешном контрнаступление ВСУ и и полном провале наступательных действий войск рф на Донбассе диктатора владимира путина могут изгнать из кремля.

Также «Курсор» сообщал, что в годовщину смерти Сталина в Киеве сравнили путина с советским диктатором.

Помимо этого жены российских мобилизованных из Иркутска записали очередное обращение к путину. Женщины, супругов которых неподготовленными отправили на штурм Авдеевского укрепрайона, просят российского диктатора спасти «тех, кого еще можно спасти».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!