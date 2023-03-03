Путин готовит россиян к введению военного положения — СМИ

Согласно указу президента рф, за срыв государственного заказа в условиях военного положения над предприятиями-исполнителями вводится внешнее государственное управление.

Российский диктатор владимир путин* подписал указ о мерах в оборонно-промышленном комплексе, которые будут применяться во время военного положения. Документ определяет наказание предприятиям, которые срывают гособоронзаказ.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Как отмечает издание, в документе указано, что он вступает в силу с момента опубликования. Однако этот указ вызывает много вопросов.

Согласно документу, за срыв государственного заказа в условиях военного положения над предприятиями-исполнителями вводится внешнее государственное управление. Также указ позволяет останавливать права акционеров таких предприятий.

«Это очень похоже на подготовку к национализации частного бизнеса под «шумок» войны, или, на путинском языке, «СВО». В документе отмечено, что указ действует до отмены военного положения. Но в россии не вводили такой режим. Напомним, что Кремль ввел военное положение только на оккупированных территориях Украины, которые никогда не были и не являются российскими. А также непонятное «частичное» военное положение в российских регионах, граничащих с Украиной», — пишет СМИ.

Журналисты также напоминают, что в рф «даже войны нет, там, как известно, продолжается «специальная военная операция», а за слово «война» можно загреметь надолго в тюрьму».

«Учитывая все это, возникает вопрос: является ли этот документ анонсом введения военного положения в россии, а затем и объявления войны, или это подготовка к массовому «отжиманию» бизнеса. Ответ станет очевидным в ближайшее время», — резюмирует издание.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!