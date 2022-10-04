Путин хочет найти крайнего из-за неудач рф в Харьковской области — аналитики ISW

По мнению аналитиков, президент россии владимир путин*, возможно, продолжает попытки переложить вину за недавние военные неудачи рф в Харьковской области.

Российские СМИ сообщают, что генерал-лейтенант роман бердников сменил генерал-полковника александра журавлева на посту командующего западным военным округом (зво).

Об этом говорится в новом отчете американского Института исследования войны (ISW).

Как ранее оценивал ISW, подразделения зво в основном действовали на северо-востоке Харьковской области в течение последних нескольких месяцев, но без четкого командира. Журавлева давно не видели, а путин сменил двух командующих «западной группировкой войск» за две недели.

Аналитики отмечают, что, возможно, путин пытается перенаправить растущую ярость из-за потерь россиян в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на должность командующего зво. Возможно, путин таким образом пытается оградить лапина, командующего центральным военным округом (цвл) от критики за недавние неудачи русских вокруг Лимана.

Кроме этого, путин может попытаться переложить вину за будущие потери россии в Харьковской и, возможно, Луганской областях на бердникова. Критика лапина в последние дни послужила катализатором более масштабного раскола в российском националистическом информационном пространстве, и назначение бердникова может быть направлено на то, чтобы отвлечь и перенаправить это растущее недовольство.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Каким будет финал владимира путина: украинская разведка сделала неожиданное заявление. По мнению представителя разведки, режим путина обречен, в то же время будущее россии имеет несколько сценариев.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!