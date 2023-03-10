Путин хочет сделать преемником своего сына – известный российский бизнесмен

Предприниматель рассказал, что будет делать, когда путин умрет.

Известный российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин полагает, что кремлевский диктатор владимир путин планирует сделать своего сына его преемником у власти.

Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

По мнению россиянина, уже долгое время проживающего в Великобритании, путин преследует идею прожить до того времени, когда их общий сын с любовницей алиной кабаевой сможет принять власть. Чичваркин говорит, что 10 лет или «что-то такое».

Комментируя тему касаемо того, действительно ли путин болен раком и когда он может умереть, миллионер вспомнил, что родители диктатора умерли в 79-летнем и 81-летнем возрасте.

«При чем они блокадники, они простые люди, питались простой жареной свининой с картошкой», – добавил он.

Украинский журналист Дмитрий Гордон уточнил у собеседника, что будет делать бизнесмен, «если путин завтра умрет». По словам в Чичваркина, в этот день он будет праздновать и употреблять алкоголь.

«Все 40 дней нужно будет праздновать», – добавил он.

Отметим, что Чичваркин является российским предпринимателем, сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года живет в Великобритании, где ведёт винный и ресторанный бизнес. Также он сторонник украинского Евромайдана и выступает против политики владимира путина, в том числе в отношении Украины и аннексии Крыма.

Также «Курсор» сообщал, что чичваркин предположил, как может завершиться война Украины против россии.

Помимо этого российский миллионер дал неожиданный ответ на вопрос «Проиграет ли путин войну?».

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