Спикер Госдумы пожаловался, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета

Швеция и Финляндия в минувшую пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия», на борту которого находился спикер Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отличился дерзостью, пожаловавшись, что Швеция и Финляндия закрыли вчера небо для его самолета, когда он возвращался в Москву после официального визита в Никарагуа.

В итоге борту политика пришлось сделать крюк над Норвегией, передает «Новая газета».

Кроме того, Курсор сообщал, что США и ЕС рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

Напомним также, что прибалтийские страны Латвия, Эстония и Литва в принципе договорились закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, заявил в субботу министр транспорта Литвы Мариус Скуодис. «С сегодняшнего утра мы готовим документы для голосования наших правительств. Наш план состоит в том, чтобы сделать этот шаг одновременно», — написал Скуодис в Facebook.

Еще Курсор писал, что Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов. Решение приняли из-за нападения России на Украину.

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