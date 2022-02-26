Германия согласилась на отключение РФ от SWIFT

В Европейском центральном банке сообщили журналистам, отключение агрессора от платежной системы SWIFT уже является «вопросом короткого времени, дней».

Германия решилась на то, чтобы не блокировать отключение России от международной платежной системы SWIFT. Это была последняя страна, которая ранее блокировала это решение.

Об этом рассказал журналист издания «Радио Свобода» Рикард Джозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

Кроме того, в Европейском центральном банке, отключение агрессора от SWIFT – вопрос недолгого времени. При этом сообщили, что это будет болезненное решение для обеих сторон.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, техническая подготовка к этому уже началась.



Ранее Курсор сообщал, что Зеленский настаивает, что Украина заслужила право на членство в Евросоюзе.

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