Путин объявил «военное положение» на аннексированных территориях Украины

Сегодня, 19 октября, российский диктатор владимир путин* объявил «военное положение» в Херсонской и Запорожской областях, а также в «ЛНР» и «ДНР», которые были аннексированы в начале текущего месяца.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Военное положение» вступает в силу с 20 октября и предусматривает ряд запретов. Согласно документу, гражданам запрещается выезжать за пределы страны, а также вводится особый режим въезда и выезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней.

Своим указом, владимир путин также вводит военную цензуру в сфере коммуникаций и контроль за телефонными переговорами.

После введения «военного положения» на оккупированных территориях Украины будет проведена эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы.

Также сказано, что граждан будут привлекать к выполнению работ для нужд обороны и восстановления объектов экономики. А еще у них хотят изымать имущества «необходимые для нужд обороны» с последующей выплатой их стоимости.

«Курсор» писал ранее, что российский диктатор владимир путин может отказаться от Луганской области, чтобы удержать оккупированные территории на юге Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!