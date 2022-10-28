Путин отвергает идею суверенитета Украины — аналитики ISW

Президент рф владимир путин продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин заявил, что «единственной реальной гарантией украинского суверенитета» может быть только россия, которая «создала» Украину. Он повторил, что «историческим фактом» является то, что украинцы и русские по сути являются «одним народом», ошибочно разделенным на «разные государства». Кроме этого, ранее путин заявлял, что Украина «потеряла суверенитет» и стала вассалом НАТО.

Аналитики отмечают, что заявления Путина отвергают тот юридический факт, что Украина является полностью суверенным государством, что россия признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация.

«Увековечивание путиным нарратива о том, что Украина и россия — это единый народ, разделенный на разные государства произвольным историческим обстоятельством, указывает на его постоянную цель — уничтожить украинское государство и стереть представление об украинском народе», — говорится в отчете.

путин также добавил, что «если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что достигла такого уровня, чтобы считать себя отдельным народом, то можно было ответить только с уважением».

По мнению экспертов, многие условности в этом комментарии подчеркивают неприятие путиным идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность. Эти заявления, наряду со многими действиями россии, должны вызвать серьезные размышления над вопросом о том, является ли война россии против Украины актом геноцида, поскольку геноцид юридически определяется как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовая или религиозная группа».

Ранее Курсор писал, что СМИ заявили, что путин устраивает геноцид украинцев, уничтожая энергетическую инфраструктуру в преддверии холодов. После начала вторжения на территории Украины армия рф 85 раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры, из них 51 – в октябре.

Кроме этого, путин рассказал, почему россия напала на Украину. Президент рф владимир путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «валдай» высказался о причинах полномасштабного российского вторжения в Украину.

Наша редакция сообщала о том, что, по мнению эксперта, может спровоцировать распад россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!