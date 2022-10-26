Путин устраивает геноцид украинцев, уничтожая энергетическую инфраструктуру в преддверии холодов

После начала вторжения на территории Украины армия рф 85 раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры, из них 51 – в октябре.

Сейчас очевидно, что удары по украинским ТЕС – системное явление, связанное с тем, что российские оккупанты терпят поражение на фронте. Решение о нанесении массированных ракетных ударов по украинским тылам, чтобы украинцы были лишены тепла, электроэнергии и водоснабжения перед наступлением зимы, было принято лично *владимиром путиным.

Об этом сообщает Moldova News.

Действия россии на украинских землях является самым вопиющим проявлением геноцида по национальному признаку в XXI веке. Кремль желает уничтожения суверенной страны в самом центре Европе, не брезгуя террористическими методами, которые, в том числе, проявляются в виде атак по инфраструктуре Украины. Разумеется, власть рф обрабатывает своё население с помощью пропаганды, распространяя нарративы нацистские нарративы отмечая, что «этой зимой украинские города должны погибнуть».

Россия не скрывает своей цели в этой войне. Никаким образом быстро захватить территорию Украины и её народ не получилось. Украинцы, как и весь остальной мир, воспринимают армию рф как оккупантов, убийц и мародеров. Все карты раскрыты, а потому путин сбросил маску и решил напрямую заняться тотальным геноцидом украинцев.

Кремль желает лишить этот народ всех благ, среди которых тепло, свет, возможность ходить на работу, обучать детей и просто нормально жить. Поэтому агрессор делает всё для уничтожения украинской государственности, а российский ВПК функционирует круглосуточно ради произведения ракет по советским лекалам. Возможно, что с наступлением холодной погоды россия еще больше будет совершать ракетные обстрелы мирного населения.

На фоне этого предельно ясно, что Украине нужна помощь Запада, потому что она борется против путина и его армии – настоящих и ничем не прикрытых террористов. Если мир хочет сохранить жизни украинцев – есть необходимость в защите украинского небо с помощью эффективных систем ПВО. Если закрыть глаза на эту катастрофу, это приведёт к увеличению российских преступлений на территории Украины, а Европа столкнется с «цунами беженцев» из Украины.

Также «Курсор» сообщал о том, что, по мнению эксперта, может спровоцировать распад россии.

Помимо этого, в рф мобилизовали мужчину, который почти не может ходить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!