Путин привел росгвардию в полную боеготовность — СМИ

Источники в украинской разведке утверждают, что 18-тысячная воинская часть начала блокировать столицу рф Москву и арестовывать солдат, которые считаются угрозой безопасности россии.

В столице россии*, городе москва на полную боеспособность приведена росгвардия.

Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Согласно сообщению, 18 тысяч человек охраны президента рф путина начали устанавливать блокпосты на въезде в москву и проводить аресты подозреваемых военнослужащих.

«Источники в украинской разведке утверждают, что владимир путин направил в Москву специальный отряд охраны на фоне растущих опасений государственного переворота. Представители разведки заявили, что элитное подразделение одон (отдельная дивизия оперативного назначения — прим. ред.) национальной гвардии россии укрепляет безопасность вокруг российской столицы и что все воинские части находятся в состоянии «повышенной боевой готовности», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, путин во время заседания совбеза заявил, что удар по Украине нанесли в ответ «на теракты по территории россии».

Также он отметил, что в случае дальнейших терактов на территории рф, ответы будут жесткими и будут соответствовать уровню угроз, нанесенных его государству.

Курсор писал ранее, что массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Всю россию и ее власти необходимо изолировать и создать трибунал, отметили в Офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

Еще мы писали, что по словам генерала Вооруженных сил Австралии в отставке Мика Райана, российская армия уже довольно долгое время терпит поражение в войне против Украины. Он добавил, что россияне мало что могут сделать в ответ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!