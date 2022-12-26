Путин рассказал, сколько россиян готовы «все положить в интересах родины»

По словам российского президента, его не удивляет то, что некоторые люди ведут себя «не так, как истинные патриоты».

Президент россии владимир путин* уверен, что подавляющее большинство россиян готовы «все положить» ради своей страны.

Об этом он заявил в эфире программы «москва. кремль. путин».

«Что касается основной части – 99,9% – наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что россия – особая страна. И у нас живут особые люди».

По его словам, это якобы «подтверждается на протяжении всей истории существования россии, и сегодня – еще раз».

Российский лидер также добавил, что его якобы не удивляет то, что некоторые люди ведут себя «не так, как истинные патриоты».

По словам путина, в любом обществе всегда есть люди, которые «прежде всего думают о своих личных интересах», но он их «не особенно-то осуждает», поскольку «каждый человек имеет право выбора».

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин внезапно отменил запланированный визит в нижний тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

В российском городе к приезду президента тщательно готовились не один день. В частности, дороги по вероятному маршруту вычистили, ограничили движение по городу и даже отменили открытие елки в одном из районов.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!