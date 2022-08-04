Путин: россия скоро развернет новые морские гиперзвуковые ракеты

Предполагается, что «Циркон» будет использоваться в качестве противокорабельного оружия и против наземных целей.

Военно-морской флот россии* будет оснащен новейшей морской гиперзвуковой ракетой в ближайшие месяцы, заявил глава рф владимир рутин во время парада в честь дня вмф.

В четверг СМИ сообщили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» будет принята на вооружение надводных кораблей уже в сентябре. Ожидается, что первым кораблем, который получит это оружие, станет фрегат «Адмирал Горшков».

«Государственные испытания изделия завершены, подготовлены все документы для принятия изделия на вооружение», — сообщают СМИ. «Ожидается, что в сентябре «Циркон» поступит на вооружение флота».

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