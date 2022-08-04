Путин: россия скоро развернет новые морские гиперзвуковые ракеты

Военно-морской флот россии* будет оснащен новейшей морской гиперзвуковой ракетой в ближайшие месяцы, заявил глава рф владимир рутин во время парада в честь дня вмф.
В четверг СМИ сообщили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» будет принята на вооружение надводных кораблей уже в сентябре. Ожидается, что первым кораблем, который получит это оружие, станет фрегат «Адмирал Горшков».
«Государственные испытания изделия завершены, подготовлены все документы для принятия изделия на вооружение», — сообщают СМИ. «Ожидается, что в сентябре «Циркон» поступит на вооружение флота».
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон.
Также редакция Курсора писала, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях.
Еще напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!