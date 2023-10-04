У него есть объяснения, почему путинских европейских друзей не видно политическом театре.

Президент *россии владимир путин, регулярно в своей риторике использующий антизападные нарративы, неожиданно сказал, что у его страны якобы есть «много друзей в Европе».

Об этом он сказал, когда принимал участие во встрече "Международная олимпиада по финансовой безопасности".

По словам диктатора, европейских друзей россии не видно политическом театре, потому что они якобы являются тихими.

"У россии много друзей в Европе. Сторонников традиционных ценностей на Западе много, они просто ведут себя тише, чем противники, и не выпячивают свою позицию", – уточнил путин.

Ранее мы писали, что российская элита хочет обменять войну с Украиной на конфликт с Китаем.

Также «Курсор» сообщал, что СМИ назвали страну, которую путин посетит следующей. Оказалось, что это не Китай или Беларусь.

Помимо этого экс-канцлера ФРГ публично унизили из-за дружбы с путиным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!