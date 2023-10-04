Этот вывод сделан на основании статьи, написанной бывшим советником президента рф и участником переговоров "нормандской четверки".

Российский политический комментатор Юрий Федоров считает, что элиты *рф хотят прийти с Западом к соглашению об Украине, чтобы объединиться для противостояния с Китаем.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сотрудники СМИ в россии полагают, что экс-советник владимира путина, спецпредставитель по Украине и участник переговоров "нормандской четверки" владислав сурков в своей новой статье решил намекнуть, что москва не прочь договориться с Западом по поводу Украины. Однако стоять за этой публикацией могут представители определенных групп элит, которым надоело вести войну в Украину и вместо нее они ищут контактов с западом.

Так, сурков написал, что в итоге россия присоединится к некоему большому северному союзу, где также будут США и Западная Европа. Он высказал точку зрения, что россиянам не избежать конфликта с Китаем.

По мнению политолога Бориса Межуева, элиты готовы обменять войну с Украиной на войну с Китаем.

"В общем, это намек Западу, достаточно открытый, который сводится к одному: "Ну, давайте мы как-то договоримся относительно Украины, а потом мы вместе будем противостоять этим импульсам каким-то деструктивным, которые идут с юга", – сказал политический комментатор Юрий Федоров.

По словам журналиста Максима Шевченко, в статье суркова принципиально игнорируется Пекин в «северной тройке», в которую попали США, россия и Европа. Он назвал статью манифестом антикитайской прозападной партии элит.

«Его устами посылает БРИКСу и всем проектам дедоларизации и девестернизации мирового пространства, на которые надеются путин и патрушев, большой кукиш. Это смело", – добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что СМИ назвали страну, которую путин посетит следующей. Оказалось, что это не Китай или Беларусь.

Помимо этого экс-канцлера ФРГ публично унизили из-за дружбы с путиным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!