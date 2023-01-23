Путин уволил чиновника, назвавшего Хабад «неоязыческим культом»

Российские СМИ сообщают, что алексей павлов теперь перейдет на другую работу после того, как с 2009 года занимал должность помощника секретаря совета безопасности.

Причины увольнения чиновника в документе, опубликованном на сайте кремля, не указаны.

Павлов опубликовал статью, в которой утверждал, что «неоязыческие культы [укрепили] силу в Украине».

Согласно российскому изданию Daily Storm, статья павлова призывала к «десатанизации» Украины. Кроме того, издание пишет, что, по мнению павлова, именно экстремистские приверженцы нетрадиционных религиозных сект христианства, ислама и иудаизма несут основную ответственность за предполагаемую жестокость и коррупцию, которые россия привела в качестве повода для войны.

Павлов далее в своей статье утверждал, что «главным жизненным принципом любавичских последователей является главенство сторонников секты над всеми нациями и народами».

Статья сразу вызвала бурю негодования в российской еврейской общине, включая главного раввина Берла Лазара, который назвал слова павлова «вульгарным антисемитизмом».

Вскоре после публикации статьи с заявлением о Хабаде николай патрушев, высокопоставленный чиновник совета безопасности, распространил заявление с извинениями за инцидент.

«Прошу прощения за статью, в которой было несколько ошибочных утверждений о последователях Хабад-Любавич. Эта интерпретация представляет собой только личную точку зрения Алексея Павлова и никоим образом не отражает точку зрения Совета безопасности России. Были проведены переговоры с автором статьи», — заявил патрушев.

Ранее Курсор писал, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев Лаврова о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Кроме этого, в РФ сделали абсурдное заявление о схожести США с Гитлером и Наполеоном.

Напомним, что лавров рассказал о новом шаге в развитии отношений с арабским миром.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!