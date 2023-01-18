В РФ сделали абсурдное заявление о схожести США с Гитлером и Наполеоном

Он сказал, что нацистский лидер и французский император когда-то пытались использовать одну и ту же тактику против РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил недавние действия Соединенных Штатов с действиями Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта в среду, заявив, что Вашингтон также подчинил себе Европу, чтобы вести войну против Москвы.

Он сказал, что нацистский лидер и французский император когда-то пытались использовать ту же тактику против России.

«Соединенные Штаты через Украину чужими руками ведут войну против нашей страны с той же задачей: окончательное решение российского вопроса», — заявил Лавров журналистам на своей ежегодной пресс-конференции.

Сергей Лавров также поставил Украине ультиматум: выполнить требования Москвы, в том числе сдать украинскую территорию, которую сейчас контролирует Россия, или российская армия решит судьбу Украины.

Выступая на следующий день после того, как президент России Путин еще раз заявил, что он открыт для мирных переговоров — и которые Соединенные Штаты назвали неискренними — лавров сказал Киеву, что он должен для «собственного блага» выполнить пожелания москвы.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, ликвидации исходящих оттуда угроз безопасности России, в том числе наших новых земель, хорошо известны противнику», — сказал Лавров.

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