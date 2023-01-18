Лавров рассказал о новом шаге в развитии отношений с арабским миром

Министр иностранных дел россии сергей лавров* заявил в среду, что москва строит свои отношения с арабским миром после введения против нее широких санкций Запада из-за Украины.

«Ни одна из арабских стран не присоединилась к санкциям, несмотря на беспрецедентное и жесткое давление со стороны Запада», — отметил лавров на пресс-конференции по итогам дипломатической деятельности россии в 2022 году.

«Арабы — наши хорошие, давние друзья. Мы поддерживаем регулярные двусторонние контакты, а также с Лигой арабских государств и Советом сотрудничества стран Персидского залива, — подчеркнул он. — Вчера я провел очередную встречу со всеми послами стран Лиги арабских государств, а в мае посетил ее штаб-квартиру в Каире. Я вижу понимание нашей позиции, что речь идет не об Украине, а о борьбе за новый мировой порядок между теми, кто ожидает, что он будет основан на их правилах, которые включают в себя доминирование США и их сателлитов, и теми, кто хочет, чтобы миропорядок был демократическим».

Лавров указал, что Соединенные Штаты «не хотят, чтобы в мире существовало международное право, обеспечивающее демократическую систему, в которой все страны являются суверенными равными, но хотят, чтобы мир подчинялся правилам, которые они навязывают».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.