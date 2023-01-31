Путин ввел бессрочный уровень террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах

Предусматривается «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта рф».

Президент россии владимир путин* подписал указ о введении досмотра автомобилей для обнаружения оружия и взрывчатки в регионах с «желтым» уровнем террористической угрозы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации рф.

Так, «желтый» уровень террористической опасности установлен в белгородской, брянской и курской областях, Севастополе, краснодарском крае, воронежской области и отдельных районах аннексированного Крыма.

Согласно документу, в этих регионах предусматривается «усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта рф, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ».

Раньше эта мера предусматривалась только при красном уровне террористической опасности.

Тем же указом отменено ограничение по срокам введения уровней опасности в регионах. Ранее его нельзя было устанавливать более, чем на 15 суток, теперь решение является бессрочным.

Как сообщал Курсор, путин приказал превратить прифронтовые украинские города в руины. Армия рф постоянно обстреливает населенные пункты вдоль линии соприкосновения, чем наносит катастрофические разрушения.

Десятки тысяч людей вынужденно становятся беженцами и переселенцами из-за кровавого геноцида, согласованного путиным. Украинские города из-за замыслов президента рф превращаются в руины.

Ранее террорист и бывший офицер фсб рф игорь гиркин (стрелков) рассказал, как отличить настоящего путина от двойников.

Также Курсор сообщал, что популярный российский поисковик блокирует изображение путина по запросу «бункерный дед».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!