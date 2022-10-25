Путин выступил с новым обращением: что он сказал

Президент *россии владимир путин выступил на первом заседании Координационного совета, который должен взять на себя функции по снабжению армии вместо минобороны.
Об этом сообщает SVTV.
Кремлевский диктатор заявил о следующем:
- россия столкнулась и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции;
- эти меры необходимы для борьбы с беспрецедентными ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись;
- для этого нужно обновить все процедуры, чтобы облегчить работу различных ведомств друг с другом. Для этого и создан Координационный совет;
- уже к сегодняшнему дню, 25 октября, Координационный совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет.
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