Путин выступил с новым обращением: что он сказал

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Диктатор призывает решать вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции.

Президент *россии владимир путин выступил на первом заседании Координационного совета, который должен взять на себя функции по снабжению армии вместо минобороны. Об этом сообщает SVTV. Кремлевский диктатор заявил о следующем: россия столкнулась и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции;

эти меры необходимы для борьбы с беспрецедентными ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись;

для этого нужно обновить все процедуры, чтобы облегчить работу различных ведомств друг с другом. Для этого и создан Координационный совет;

уже к сегодняшнему дню, 25 октября, Координационный совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет. Новость дополняется…

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Автор материала: Рами Мадрих