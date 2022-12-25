Сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика

Социологический опрос показал, что по состоянию на конец этого года 71% российского общества поддерживают ведение войны *рф против Украины.

Об этом сообщили «Левада-центр«.

Опрос был проведен 15-21 декабря, в нем приняли участие 1611 человек. Респондентов опрашивали у них дома в формате личного интервью. Уровень статистической погрешности не превысил 3,4%. Согласно полученным данным, на конец декабря 71% опрошенных россиян поддерживают «действия российских вооруженных сил в Украине», а не поддерживают – 21%.

За мирные переговоры выступают 50% российских граждан, а против – 40%. Любопытно, что за последние несколько месяцев зафиксировано падение количества сторонников переговоров, в отличие от периода сентябрь-октябрь, когда показатели стремительно росли.

В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров. Сторонники этого способа завершения войны в среднем утверждают следующее: «люди погибают», «гибнут молодые пацаны», «слишком много жертв уже», «убивать друг друга нельзя», «лучше плохой мир, чем хорошая война».

Среди сторонников продолжения военных действия в основном встречались иные тезисы, а именно: «начатое надо довести до конца», «до победы», «столько уже сделали, что нельзя идти назад», что нужно «давить фашистов», а также о том, что украинцы «не хотят мира сами».

Ранее кремлевский диктатор путин заявил, что не считает опасной «черту, к которой подошла россия».

«Курсор» сообщал, что Молдова ответила рф на угрозы повторить «печальный опыт Украины».

Помимо этого недавно в москве осудили и высмеяли празднование Хануки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!