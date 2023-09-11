Путина и россию опять "надули" на деньги – СМИ выяснили интересные детали

Это мощный удар по попыткам диктатора показать собственную силу и независимость.

Около 40 млрд долларов потеряла *россия, которой удалось заработать на продаже нефти в Индию за последние месяцы. Все дело в том, что москва не может вывезти эту сумму из индийской финансовой системы.

Об этом сообщает Newsweek.

По информации аналитиков, катастрофа с "нефтерупиями" – мощный удар по попыткам владимира путина обходиться без американского доллара во внешней торговле. Многие товары, в том числе нефть, золото и пшеница, зачастую продают во всех странах по доллару США.

Но введенные санкции изолировали финансовую систему рф от остального мира, в том числе из-за запрета на использование доллара в официальных международных транзакциях. Москва пыталась справиться с этим ограничением с помощью продажи нефти в Китай и Индию за их местную валюту, то есть за юани и рупии.

Побочная цель этого плана – подрыв роли доллара США как основной мировой валюты. Но оказалось, что россия попросту не может забрать заработанные деньги.

В особенности этого касается индийской рупии, оборот которой серьезно контролирует правительство, чтобы поддерживать внутреннюю финансовую стабильность в стране.

Россияне не могут вывести за границу миллиарды заработанных рупий или потратить их в Индии на нужные товары для рф, потому что их нет в нужном количестве. Согласно оценке экспертов, банковские счеты в Индии содержат "российские" рупии, эквивалентные приблизительно 39 млрд долларов.

Недавно глава МИД рф сергей лавров заявил, что в россии уже потеряли надежды вывести эти средства, а потому москва намерена их инвестировать в саму же Индию.

Также "Курсор" сообщал, что в кремле сделали резонансное заявление о выборах и путине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!