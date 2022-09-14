Путина призывают уйти в отставку из-за войны в Украине

Десятки российских депутатов из 18 муниципалитетов призывают президента рф владимира путина* уйти в отставку из-за вторжения в Украину.

В последние дни участились призывы к Владимиру Путину уйти в отставку из-за развязанной россией войны против Украины, и десятки депутатов из 18 муниципалитетов призвали российского лидера уйти в отставку. Первоначально 18 официальных лиц подписали письмо с призывом к отставке путина, которое было распространено в Твиттере.

«Мы, муниципальные депутаты россии, считаем, что действия владимира владимировича путина наносят ущерб будущему россии и ее граждан. Требуем, чтобы владимир путин ушел с поста президента российской федерации!», — говорится в документе, сообщает New York Post .

Под петицией подписались высокопоставленные чиновники муниципалитетов москвы, санкт-петербурга и колпино.

«Текст обращения лаконичен, никого не «компрометирует». Если вы муниципальный депутат и хотите присоединиться — милости просим», — написала депутат москвы ксения торстром в понедельник вместе с петицией.

Позже торстром сообщил, что петицию подписали еще 84 депутата. Письмо следует за другими официальными лицами, выступающими против путина и призывающими новое руководство вмешаться.

Несколько дней назад семь депутатов от муниципалитета Санкт-Петербурга выступили с заявлением, в котором призвали российскую думу предъявить путину обвинение в государственной измене за вторжение в Украину.

Сообщается, что чиновникам тогда было предъявлено обвинение в дискредитации российских военных, и им может грозить до 15 лет тюрьмы. Депутаты от ломоносовского района москвы также недавно призвали путина уйти в отставку.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил накануне, что россияне будут продолжать поддерживать путина, который руководил страной в качестве президента, в том числе в качестве премьер-министра, более 20 лет.

Ранее Курсор писал, что депутаты 18 округов москвы и санкт-петербурга требуют отставки путина. Текст соответствующей петиции на своей странице в соцсети опубликовала депутат петербургского округа «Семеновский» Ксения Торстрем, которая занимается сбором подписей.

Как сообщал Курсор, планируя полномасштабное вторжение в Украину, российский президент владимир путин, наверное, даже мысли не допускал, что в итоге проиграет каждую сделанную им ставку. Соответствующее заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее «Курсор» писал о том, что по словам путина, россия ничего не потеряла в глобальной конфронтации с США из-за конфликта в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!