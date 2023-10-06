Спасатели разбирают завалы разрушенной многоэтажки, под которыми может находиться ребенок.

Российскому ракетному удару в Харькове подверглись многоэтажный жилой дом и объекты инфраструктуры. В результате получили ранения как минимум 9 мирных горожан, среди которых - 11-месячный малыш.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев", - сообщил украинский чиновник.

По его словам, в настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий. Позже мэр города Игорь Терехов добавил, что под завалами руин достали тело ребенка.

В полиции Харьковской области заявили, что российская армия нанесла удары по мирному городу ракетами типа "Искандер".

Взрывы в украинском Харькове раздавались утром, 6 октября. В городе и области была объявлена воздушная тревога, а местных жителей просили находиться в укрытиях. Позже власти региона подтвердили, что войска *россии ударили ракетами по центру Харькова.

Харьковщина находится вторые сутки под жестким обстрелом. Накануне россияне нанесли ракетные удары по селу Гроза в здание кафе, где проходили поминки погибшего бойца ВСУ. В результате погиб 51 человек, что составляет 15% жителей села. Власти Украины заявили, что атака стало самой крупной в Харьковской области по количеству жертв. В полиции предполагают, что наводчиком для оккупантов мог стать кто-то из местных жителей, поскольку удар оказался точным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!