Расстрел украинского военнопленного россиянами: разведка рассказала о поиске убийц

По словам Юсова, россияне хотят повысить уровень ненависти к украинцам внутри рф, а также запугать самих украинцев. Он уверен, что виновные в преступлении оккупанты будут установлены.

Ранее МИД Украины призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать этот инцидент. СБУ уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Ранее мы писали о том, сколько людей удалось вернуть Украине в рамках нового обмена пленными.

Также «Курсор» сообщал, что зятя шойгу завербовали в ряды «вагнеровцев», как утверждает пригожин.

Помимо этого стало известно, что глава украинской разведки лично участвовал в штурме села, захваченного россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!