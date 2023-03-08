Расстрел украинского военнопленного россиянами: разведка рассказала о поиске убийц

В украинской разведке уверены, что солдаты рф сознательно записали и обнародовали расстрел украинского военного. Сейчас Украина работает над тем, чтобы найти убийц.
Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Он назвал это преступление актом геноцида. По его словам, россияне сами документируют собственные преступления и считают, что это им сойдет с рук.
«Это публичная политика режима и так называемой армии», – подчеркнул представитель военной разведки.
Ранее МИД Украины призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать этот инцидент. СБУ уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Ранее мы писали о том, сколько людей удалось вернуть Украине в рамках нового обмена пленными.
Также «Курсор» сообщал, что зятя шойгу завербовали в ряды «вагнеровцев», как утверждает пригожин.
Помимо этого стало известно, что глава украинской разведки лично участвовал в штурме села, захваченного россией.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!