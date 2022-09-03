Альфред Кох: Иллюзии насчет путина на Западе уже давно развеяны

По мнению экс-вице-премьера рф*, несмотря на все ранее данные заверения «газпрома», Северный поток-1 не заработает ни завтра, ни через день, ни через два.

Все иллюзии насчет президента российской федерации владимира путина уже давно развеяны.

Такое мнение в своей заметке для сайта Obozrevatel высказал российский оппозиционный политик, не въездной на территорию россии, бывший вице-премьер рф Альфред Кох.

Он напомнил, что Европейский Союз в ближайшее время планирует выделить Украине еще 5 млрд. евро финансовой помощи, а президент США Джо Байден запросил Конгресс о дополнительных 11,5 млрд. долларов для Украины — в том числе и для закупки оружия.

«Это довольно таки ясный ответ на надежды Путина, что Запад устанет от войны. … Как и следовало ожидать, несмотря на все ранее данные заверения «газпрома», Северный поток-1 не заработает ни завтра, ни через день, ни через два. … Тут уже чем хуже — тем лучше. Если и правда, что газовая игла похожа на героиновую, то самый лучший способ с нее слезть, это разом просто прекратить это дело. Да, ломка, да тяжело. Но потом будет легче и больше уже к этому вопросу возвращаться не придется», — ПИШЕТ Кох.

По его словам, газовые хранилища в Германии заполнены, «и мы теперь готовы к зиме. И поэтому Шольц, почувствовав облегчение, стал намного более решительным и намерен оказывать Украине массированную помощь».

«Недавно (28 августа) мы отмечали скорбную дату: очередную годовщину депортации советских немцев. Это был акт чистого геноцида со стороны Сталина и НКВД. Только по официальным данным было депортировано более 1 млн. человек (на самом деле значительно больше). Почти половина из них умерли в ссылке от голода и репрессий. Большинство прошло трудармию, т.е. — Гулаг. И теперь, когда преемственность путинского режима тому НКВД, который уничтожал наш народ, уже не подлежит сомнению, работать на этот режим — это значит быть предателем своего народа», — резюмировал политик.

Кох добавил, что «тот немец, кто пытается заморозить Германию, или кто руководит пропагандистской компанией против нее, или кто возглавляет самый большой государственный банк и вне всяких сомнений финансирует войну, или кто возглавляет министерство транспорта и значит работает на войну — этот человек становится в ряд тех энкэвэдэшников, кто убивал и морил голодом наших отцов и матерей, наших дедушек и бабушек».

Как сообщал Курсор, между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Также появилась информация о том, что россия для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!