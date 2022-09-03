Бывший генсек НАТО рассказал, почему США выгодна победа Украины в войне

Экс-генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен поделился своим мнением касаемо полномасштабного российского вторжения в Украину, а также влияния этих событий на международную политику.

По мнению Расмуссена, США следует без тени сомнений помогать Украине одержать победу в войне ради длительного мира, что согласуется с интересами американской стороны.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Бывший генсек НАТО, разрабатывающий идеи гарантий безопасности для Украины, сообщил, что работа над этим продолжается. Однако, уже сейчас видно, что лучший метод сдерживания агрессии *рф – сильная украинская армия.

«Поэтому США и союзники должны предоставить все, что Украине нужно для защиты своей независимости в долгосрочной перспективе. Если Запад не сделает этого – лидер рф владимир путин не остановится на Украине», – поделился бывший премьер-министр Дании.

Расмуссен предает итогам войны в Украине глобальное значение, потому что диктаторы со всего мира наблюдают за реакцией западных стран на эти события.

«Приближается сложная зима и единство стран Запада столкнется с испытаниями. Но Западу нужно удвоить усилия для гарантий победы Украины и дальнейшего мира. Если в этом проиграть, то автократы во всех стран будут радоваться», – рассказал он.

Также Расмуссен утверждает, что США прежде всего сфокусирована на Тихоокеанском регионе и конкуренции с Китаем. Однако, уделять время этим проблемам будет сложнее, если в Европе будет длиться затяжная война.

«Лучший способ избежания этой ловушки – предоставление украинскому народу всего, что ему нужно для победы в этой войне. После этого Западу нужно позаботиться, чтобы *россия не захотела вновь вторгнуться в Украину», – добавил эксперт.

Ранее военный эксперт предположил, как Украина будет освобождать Херсон.

Также «Курсор» сообщал, что Эрдоган предложил путину посредничество Турции в вопросе Запорожской АЭС.

Кроме этого, недавно у президента Украины резко высказались касаемо сроков окончания войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!