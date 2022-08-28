Чемпион Ирана по борьбе публично похвалил Гитлера

Иранско-норвежская журналистка написала: «Правительство Ирана сделало ненависть к евреям настолько нормальной, что нет предела тому, как далеко можно зайти!»

Иранский чемпион по греко-римской борьбе Мохаммад Али Гераи похвалил Адольфа Гитлера как вдохновляющего лидера.

Иранско-норвежская журналистка Мина Бай в воскресенье написала в Твиттере, что «чемпион мира по греко-римской борьбе из Ирана Мохаммад Гераи в интервью спортивному изданию в Иране назвал Златана, Мохаммеда Али и Гитлера своими вдохновителями! Иранское правительство сделало ненависть к евреям настолько нормальной, что нет предела тому, как далеко можно зайти!»

محمدعلی گرایی، قهرمان کشتی فرنگی جهان روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه خبر ورزشی، از علاقه‌اش به زلاتان، محمد علی، اسطوره بوکس و باشگاه استقلال گفت و در بخشی از صحبت‌هایش «هیتلر» را به عنوان اسطوره خود در بین تمام اشخاص دنیا، به عنوان کسی که افکار بزرگی در سر داشته معرفی کرد! pic.twitter.com/6MrjDIp0t8 — ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) August 28, 2022

Базирующаяся в Лондоне иранская международная информационная организация написала: «Но вопрос в том, на что похожа система образования в Иране, когда Адольф Гитлер, как один из крупнейших преступников в истории и инициатор Второй мировой войны, становится легендой национального героя?»

28-летний Али Гераи родился в Ширазе в 1994 году.

Звездный борец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года и золотую медаль Азиатских игр 2018 года по греко-римской борьбе.

Как ранее писал Курсор, часы, которые, как утверждается, принадлежали нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, были проданы в пятницу за 1,1 миллиона долларов на аукционе в США.