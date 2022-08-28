Чемпион Ирана по борьбе публично похвалил Гитлера

Иранский чемпион по греко-римской борьбе Мохаммад Али Гераи похвалил Адольфа Гитлера как вдохновляющего лидера.
Иранско-норвежская журналистка Мина Бай в воскресенье написала в Твиттере, что «чемпион мира по греко-римской борьбе из Ирана Мохаммад Гераи в интервью спортивному изданию в Иране назвал Златана, Мохаммеда Али и Гитлера своими вдохновителями! Иранское правительство сделало ненависть к евреям настолько нормальной, что нет предела тому, как далеко можно зайти!»
Базирующаяся в Лондоне иранская международная информационная организация написала: «Но вопрос в том, на что похожа система образования в Иране, когда Адольф Гитлер, как один из крупнейших преступников в истории и инициатор Второй мировой войны, становится легендой национального героя?»
28-летний Али Гераи родился в Ширазе в 1994 году.
Звездный борец завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года и золотую медаль Азиатских игр 2018 года по греко-римской борьбе.
Как ранее писал Курсор, часы, которые, как утверждается, принадлежали нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, были проданы в пятницу за 1,1 миллиона долларов на аукционе в США.