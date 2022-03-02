Раввин Моше Реувен Асман записал эмоциональное обращение к евреям в России

Украина уже седьмой день противостоит российским войскам, которые начали массированную атаку на страну еще 24 февраля. ВСУ доблестно защищаются, однако ситуация в украинской столице тяжелая.

Раввин Моше Реувен Асман находится в Киеве, который регулярно обстреливают российские оккупанты. Он решил записать видеообращение, в котором рассказал, что остается в городе, чтобы спасать людей.

Видео показали на телеграм-канале Люди в черном.

Множество евреев осталось в городе. Они, также же, как и украинцы, нуждаются в помощи. Раввин рассказал, что у него 11 детей и 24 внука. При этом ему приходится организовывать работу волонтеров, которые, рискуя жизнью, помогают киевлянам.

Моше Реувен Асман обратился к евреям в России. Он попросил их сделать все, чтобы Кремль остановил войну, которую развязал 24 февраля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль изучает влияние международных санкций против России на свою экономику.

Кроме того, мы писали, что украинские евреи начали читать Свиток Торы прямо на шоссе по пути к границе.

Еще напомним, что ультраортодоксальные евреи воюют за Украину.

Израильтяне собирают медикаменты и теплые вещи для людей в Украине.

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