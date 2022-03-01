Украинские евреи начали читать Свиток Торы прямо на шоссе по пути к границе

Евреи, которые экстренно покинули Умань, все еще находятся в дороге к пограничным пунктам.
Об этом пишет.
Во время одной из остановок евреи прямо на шоссе решили начать читать Свиток Торы. Мужчины разложили Свиток на лобовом стекле автомобиля и подпускали всех желающих.
Мы, как и все жители Израиля, желаем им и остальным благополучно добраться до границы!
Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.
Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.
Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.
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