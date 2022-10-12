Массированный ракетный обстрел Украины: озвучен важный нюанс

Россия начала планирование массированных ракетных ударов по украинским городам в начале октября. Такую ​​информацию обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, известно, что приказ из Кремля о подготовке массированных ракетных ударов по Украине российские войска получили 2 и 3 октября, то есть за 5-6 дней до подрыва Крымского моста.

Военные части стратегической и дальней авиации получили приказы готовить удары именно по объектам критической гражданской инфраструктуры и центральным районам крупных украинских городов.

В частности, для этого в день удара по Крымскому мосту, 8 октября, было осуществлено перебазирование семи стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома «Энгельс» на аэродром «Оленья», они были снаряжены КР Х-101.

В то же время в Черном море находились сразу шесть носителей крылатых ракет с 40 единицами «Калибров» на борту.

Как отмечают в ГУР МОУ, цель ракетного удара рф – уничтожение ТЭС, а также типичное желание запугать местное население и европейскую общественность.

Ранее наша редакция сообщала, что аналитики рассказали, что путин теряет влияние.

Курсор также сообщал о том, что во сколько рф обошлась недавняя атака по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!