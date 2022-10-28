Разведка Украина обнаружила новые доказательства причастности Ирана к поставкам оружия рф

В украинской разведке заявили, что характеристики иранского дрона «Mohajer-6» хуже, чем у его конкурентов.

В разведке заявили, что иранские разведывательно-ударные дроны «Mohajer-6», которые россия* использует для нанесения ударов по Украине, производят из компонентов бытового назначения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что украинские разведчики смогли «приземлить» дроны «Mohajer-6» больше месяца вблизи Одессы. Специалисты ГУР изучили дрон и выяснили, что детали маркированные на официальном языке Ирана — фарси. Все это говорит о том, что Иран поставляет оружие россии, которое потом используется против Украины.

Журналисты военного телевидения Украины опубликовали материал об этом дроне.

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Сообщается, что все материалы, доказывающие причастность иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих россии, будут переданы соответствующим международным организациям, которые могут вводить санкции.

Ранее Курсор писал, что в Иране ликвидировали важного полковника, отвечающего за поставки дронов в россию. Полковник был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации «Басидж».

Ранее Курсор писал, что Герцог представил доказательства использования иранских БПЛА в войне в Украине.

Наша редакция сообщала, что в Государственном департаменте США обеспокоены укреплением союза Ирана и россии, который уже привел к поставкам боевых дронов-камикадзе для войны рф против Украины. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!