Отвечал за поставки дронов в россию: в Иране ликвидировали важного полковника

В Иране ликвидирован полковник Корпуса стражей Исламской революции, который мог отвечать за поставки дронов-камикадзе в россию. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Отмечается, что полковник КСИР Молашахи и командир организации «Басидж» Джавад Ких были убиты вчера, 25 октября, днем в городе Захедан, столице Белуджистана на юго-востоке Ирана. Это произошло тогда, когда они сидели вместе в машине.
При этом, по некоторым данным, именно эти командиры отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе российской федерации для войны против Украины. Также они обвиняются в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране за последние полтора десятка лет.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовит санкции против Ирана за продажу оружия рф. В ЕС решили сделать такой шаг после того, как узнали, что россия наносит удары по Украине иранскими дронами.
Впоследствии стало известно, что Иран может получить от россии два вида оружия в обмен на поставки дронов-камикадзе и ракет. Это может стать авиация и ядерные технологии.
Ранее Курсор писал, что Герцог представил доказательства использования иранских БПЛА в войне в Украине.
Наша редакция сообщала, что бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!