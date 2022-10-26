Отвечал за поставки дронов в россию: в Иране ликвидировали важного полковника

Полковник был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации «Басидж».

В Иране ликвидирован полковник Корпуса стражей Исламской революции, который мог отвечать за поставки дронов-камикадзе в россию. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Отмечается, что полковник КСИР Молашахи и командир организации «Басидж» Джавад Ких были убиты вчера, 25 октября, днем ​​в городе Захедан, столице Белуджистана на юго-востоке Ирана. Это произошло тогда, когда они сидели вместе в машине.

При этом, по некоторым данным, именно эти командиры отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе российской федерации для войны против Украины. Также они обвиняются в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране за последние полтора десятка лет.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовит санкции против Ирана за продажу оружия рф. В ЕС решили сделать такой шаг после того, как узнали, что россия наносит удары по Украине иранскими дронами.

Впоследствии стало известно, что Иран может получить от россии два вида оружия в обмен на поставки дронов-камикадзе и ракет. Это может стать авиация и ядерные технологии.

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Наша редакция сообщала, что бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.

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