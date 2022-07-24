Реакция Михаила Горбачева: путин уничтожил дело всей его жизни

Горбачев полностью осознает, что происходит в Украине и к каким последствиям привели амбиции путина. «Дело всей моей жизни уничтожено», — говорит он.

Последний глава СССР, 91-летний Михаил Горбачев, который в последнее время тяжело болеет и редко дает о себе знать, высказал свое мнение о политике путина и его руководстве россией, превратившем ее в страну-изгоя.

Близкий друг последнего Генсека, российский журналист Алексей Венедиктов рассказал, что Михаил Горбачев разочарован путиным и полностью осознает, что происходит в Украине сейчас.

Провалены все цели, которые кремлевский диктатор объявлял в начале вторжения в Украину: отодвинуть НАТО от российских границ, спасти русскоязычное население, «страдающее от унижений», показать мощь «второй армии мира».

Итогом его амбиций стало то, что мировые лидеры признают россию государством-террористом, экономика страны отодвинута на десятки лет назад, россия захлебывается во внутренних катаклизмах, лишенная поддержки сил безопасности, а санкции ожесточили окружение путина и грозят привести к свержению власти.

«Курсор» сообщал, про тонны валюты: аналитик рассказал, где путин прячет свои деньги. «Большая часть [состояния путина] – а это драгоценные камни, тонны слитков, тонны валюты – хранится в некоторых странах, откуда выдачи нет и никогда не будет», — сказал эксперт.

Напомним, у Зеленского назвали россию ничтожной из-за удара по порту Одессы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!