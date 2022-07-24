Тонны валюты: аналитик рассказал, где путин прячет свои деньги

«Большая часть [состояния путина] – а это драгоценные камни, тонны слитков, тонны валюты – хранится в некоторых странах, откуда выдачи нет и никогда не будет», — сказал эксперт.

Глава кремля путин* прячет около четверти триллиона долларов наличными в государствах, откуда невозможна выдача. Сообщается о тоннах валюты, золотых слитках и драгоценных камнях.

Об этом заявил российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

То, что у есть у путина, находится в физическом виде в хранилище. Причем это не обязательно банковское хранилище, отмечает Соловей. Путин доверяет наличной валюте, и она измеряется у него в тоннах, добавил аналитик.

«Он хранит ее в чем-то похожем на поддоны. Тонны этой валюты. Десятки тонн, как и золота», – сказал Соловей.

По словам Соловья, Путин является самым богатым человеком в мире.

«Ему где-то раз в месяц приносят отчет, сколько составляет его состояние. Там часть, конечно, в ценных бумагах, но он им не доверяет. Всего это не менее четверти триллиона долларов», — заявил Соловей.

По его словам, большая часть состояния путина – это драгоценные камни, тонны слитков и валюты. Все это хранится в тех странах, откуда выдачи нет и никогда не будет. «Американцы сейчас ищут владельцев, на которых что-то записано. И кого-то найдут. В обмен на неприкосновенность сдадут номиналы. Но их не так много», – отметил Соловей.

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