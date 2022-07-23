У Зеленского назвали россию ничтожной из-за удара по порту Одессы

Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф* подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.
И вот инцидент прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.
Они назвали россию «предсказуемо ничтожной».
«Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление минобороны россии, что украинские порты «опасны для судоходства», — написал Подоляк.
Он также заявил, что действия россии показывают ее настоящее «стремление к миру».
На словах ти Лев Толстой, а насправді… Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигли висохти чорнила, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту та заява Міноборони, що порти «небезпечні для судноплавства». Ще одне нагадування світу, чого варті ru-«прагнення миру».
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 23, 2022
Напомним, что по словам руководителя пресс-центра Cил обороны Юга Натальи Гуменюк, в результате ракетного удара россии произошел незначительный пожар. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание.
Также Курсор сообщал, что ВСУ показали, как уничтожают оккупантов в горной местности.
Еще напомним, что в россии родственники погибшего оккупанта судятся из-за выплат.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!