У Зеленского назвали россию ничтожной из-за удара по порту Одессы

18:02, Сегодня
Новости СНГ, Политика
владимир зеленский фото
Фото: скриншот из YouTube

Примечательно, что российская пропаганда уже начала распространять фейки и том, что войска рф не имеют отношения к удару по одесскому порту.

Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф* подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

И вот инцидент прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

Они назвали россию «предсказуемо ничтожной».

«Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление минобороны россии, что украинские порты «опасны для судоходства», — написал Подоляк.

Он также заявил, что действия россии показывают ее настоящее «стремление к миру».

 

Напомним, что по словам руководителя пресс-центра Cил обороны Юга Натальи Гуменюк, в результате ракетного удара россии произошел незначительный пожар. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание.

Также Курсор сообщал, что ВСУ показали, как уничтожают оккупантов в горной местности.

Еще напомним, что в россии родственники погибшего оккупанта судятся из-за выплат.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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