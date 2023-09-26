Оккупанты продолжают попытки захватить новые территории, но пока не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые в начале текущего лета, пошли в контрнаступление на юге и востоке страны, могут похвастаться определенными успехами, в частности вблизи Бахмута на Донбассе. Но российские захватчики также предпринимают попытки наступления, однако они безуспешны.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

Согласно обновленным данным, захватчики продолжают наземные атаки вблизи города-крепости, но пока не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Более того, аналитики до сих пор не имеют визуального подтверждения того, что путинская армия взяла под свой контроль Орехово-Васильевку.

Безуспешно войска российской федерации* атаковали украинские позиции возле Марьинки, на южных подступах к Авдеевке и вблизи Новомихайловки, надеясь вернуть ранее утраченные рубежи.

Украинские военные также наступали в районе западной границы Донецкой и Запорожской областей. На данный момент самые горячие бои продолжаются южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

"Курсор" писал ранее, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно продолжают контрнаступление, что вызывает беспокойство у российского командования. Диктатор владимир путин приказал министру обороны сергею шойгу улучшить ситуацию на фронте и остановить продвижение украинских бойцов.

Еще мы писали, что ВСУ освободили два села в районе Бахмута (Донецкая область) и планируют вернуть под свой контроль город-крепость. Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, как это будет происходить.