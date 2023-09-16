Рф готовит новую волну обстрелов Украины: британская разведка сделала тревожный прогноз

Оккупанты будут пытаться нанести ущерб энергосистеме.

Российские оккупационные войска в последнее время снизили интенсивность обстрелов украинских городов, но в течение зимы они могут начать новую волну атак, поэтому сейчас меньше расходуют крылатые ракеты.

Об этом говорится в отчете министерства Великобритании на странице в Twitter.

Основной целью захватчиков, как и в прошлом году, могут стать объекты критической инфраструктуры. В 2022 году россия* для ударов по энергосистеме Украины использовала ракеты Х-101, которая запускала стратегическая авиация.

Но с апреля текущего года, как сообщают британские разведчики, оккупанты стали меньше расходовать запасы ракет, в то время как российские лидеры заявили, что увеличили темпы производства своего вооружения. Поэтому, вероятнее всего, россия создала значительные запасы ракет воздушного пуска, чтобы наносить удары по украинским городам будущей зимой.

"Курсор" писал ранее, что войска российской федерации начали атаку по украинскому городу Харьков. В населенном пункте прозвучало как минимум четыре мощных взрыва. Местные власти подтвердили, что есть "прилеты".

Еще мы писали, что на прошлой неделе россияне несколько дней подряд наносили удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате погиб один человек, еще более 70 мирных украинцев получили ранения.

Напомним, что российская федерация, которая планировала "захватить Киев за три дня" столкнулась с жестким сопротивлением и за полтора года войны потеряла на фронте большое количество солдат и техники. И сейчас агрессор пытается взять "оперативную паузу", чтобы восстановить свои силы.